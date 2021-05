Homem fractura braço em queda no Caniço

Um homem de 48 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma queda ocorrida no centro do Caniço, no jardim junto à praça de táxis.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que foram alertados par ao sucedido por volta das 9h30.

Os operacionais realizaram os primeiros socorros e, numa primeira avaliação, há suspeitas de fractura de um braço. O homem foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.