A vitória desta tarde do Boavista diante do Portimonense por 1-0, deixou o CD Nacional de poder sonhar com a possível manutenção directa na I Liga, pelo que os madeirenses só podem agora discutir a presença no escalão máximo do futebol português através do play-off (Liguilha), ou seja, se terminar o campeonato no antepenúltimo lugar da classificação.