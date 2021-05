Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A situação no Médio Oriente concentra hoje as atenções internacionais, com o agudizar do conflito entre israelitas e palestinianos nas últimas horas.

O exército israelita chegou a anunciar na quinta-feira à noite, que as suas tropas tinham entrado na Faixa de Gaza, mas retificou a informação horas depois, atribuindo a confusão a um problema de "comunicação interna".

Pouco depois da meia-noite, o exército emitiu novo comunicado com um "esclarecimento" para dizer que "não havia soldados" em Gaza, alegando um "problema de comunicação interna" para justificar a confusão.

Ao longo do último dia, o Ministério da Defesa de Israel aprovou a mobilização de mais de 9.000 soldados reservistas e anunciou o reforço de tropas junto à fronteira com Gaza, para preparar "a opção de uma manobra terrestre", com veículos blindados e artilharia a ser colocados em alerta para poderem ser "mobilizados a qualquer momento".

O conflito israelo-palestiniano já dura há quatro dias e tem assistido a sucessivas escaladas de violência, com o disparo de centenas de 'rockets' por parte do Hamas e a resposta de Israel com fortes bombardeamentos aéreos.

O Conselho de Segurança da ONU realizará no domingo uma reunião virtual sobre o conflito israelo-palestiniano, anunciaram na quinta-feira fontes diplomáticas.

A reunião, inicialmente marcada para hoje com caráter de urgência, foi solicitada por 10 dos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Tunísia, Noruega, China, Irlanda, Estónia, França, Reino Unido, São Vicente e Granadinas, Níger e Vietname).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Bienal de Fotografia do Porto, que se realiza até 27 de junho, reúne 46 artistas nacionais e internacionais em 19 exposições no Porto, Lisboa e `online'.

As mostras são de entrada gratuita e decorrem em 15 espaços na baixa do Porto, um em Lisboa e três em ambiente virtual (acessíveis através da página oficial da Bienal'21).

"O que acontece com o mundo acontece connosco" é o mote desta segunda edição, depois de uma primeira em 2019 sob o tema "Adaptação e Transição".

"The Horizon is Moving Near" ("O horizonte está a aproximar-se"), no Centro Português da Fotografia, no Porto, "Travessia 8 Muxima", na reitoria da Universidade do Porto, e "Cidades na Cidade", na Estação de Metro de São Bento, são algumas das exposições da Bienal.

A Bienal Fotografia do Porto é organizada e produzida pela Plataforma Ci.CLO, em coprodução com a Câmara Municipal do Porto, com apoio da Direção-Geral das Artes.

DESPORTO

O Moreirense pode subir provisoriamente a um lugar de apuramento para a Liga Conferência Europa, caso vença em casa do Sporting de Braga, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa de Moreira de Cónegos ocupam a nona posição, com 40 pontos, os mesmos de Belenenses SAD (oitavo) e Santa Clara (sétimo) e a apenas dois do Vitória de Guimarães, sexto e último em zona de qualificação europeia.

Contudo, o Moreirense nunca venceu em 10 visitas (sete derrotas e três empates) ao recinto dos bracarenses em jogos do campeonato, mas encontra o Sporting de Braga, quarto classificado, numa das piores fases da temporada, sem vencer há quatro encontros.

Na abertura da ronda, o Paços de Ferreira, com o quinto lugar e o apuramento para as competições já garantidos, recebe o Gil Vicente, 12.º e ao qual basta um ponto para assegurar a manutenção na I Liga.

O encontro "grande" da ronda acontece no sábado, com a receção do Benfica ao já virtual campeão Sporting, no mesmo dia em que o FC Porto visita o 'aflito' Rio Ave.

ECONOMIA

A Fitch deve pronunciar-se hoje acerca do 'rating' da dívida portuguesa, tendo já sinalizado no final de abril que prevê uma manutenção da perspetiva estável da classificação.

No dia 29 de abril, a Fitch previu para Portugal uma perspetiva "estável" do 'rating' BBB no segundo trimestre deste ano, porque acredita que o rácio da dívida/PIB retome uma trajetória descendente baseada numa política orçamental prudente, depois de um forte aumento em 2021.

A última revisão do 'rating' da Fitch para Portugal foi divulgada em 20 de novembro de 2020.

INTERNACIONAL

O Tribunal da Catânia (sul de Itália) decide hoje se o ex-ministro do Interior Matteo Salvini irá a julgamento por ter bloqueado o desembarque num porto italiano, em julho de 2019, de mais de uma centena de migrantes.

A audiência no tribunal desta cidade siciliana está agendada para o período da manhã e a instância judicial irá deliberar se abre um processo contra o político e líder da extrema-direita italiana ou se arquiva o caso.

A 10 de abril, o Ministério Público solicitou o arquivamento do caso, relacionado com acontecimentos ocorridos entre 27 e 31 de julho de 2019, quando Salvini impediu o desembarque de 131 migrantes num porto italiano e manteve estas pessoas a bordo de um navio da Guarda Costeira italiana durante vários dias no Mar Mediterrâneo.

Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, integrava na altura o executivo italiano, então numa aliança governamental que mantinha com o Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema), detendo a pasta do Interior e o cargo de vice-primeiro-ministro.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Uma organização representativa de imigrantes guineenses em Portugal convocou para hoje uma manifestação em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, para pedir ao Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que não visite a Guiné-Bissau na próxima semana.

Os promotores da concentração consideram que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau será uma forma de legitimação do "autoproclamado Presidente" guineense, Umaro Sissoco Embalo.

Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Guiné-Bissau nos dias 17 e 18 de maio, passando antes por Cabo Verde.

Em 08 de outubro de 2020, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu no Palácio de Belém, em Lisboa, o seu homólogo da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que se deslocou a Portugal em visita oficial.

PAÍS

O Tribunal de Aveiro profere a sentença de sete acusados de pertencerem a uma rede de tráfico de droga que operava a partir de Ovar com ramificações em vários pontos do país.

A leitura da sentença está marcada para as 14:00, no Tribunal de Aveiro.

Os arguidos, cinco homens e duas mulheres, foram detidos em novembro de 2019 por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de sete mil doses de droga, estando parte dela dissimulada em garrafas de leite.

Parte da droga foi apreendida numa 'smartshop' no Porto.

SOCIEDADE

Os ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, participam na apresentação pública da primeira fase da plataforma do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

A proposta de lei que autoriza o Governo a estabelecer o SGIFR foi aprovada a 06 de maio, na Assembleia da República, e surge na sequência da intenção anunciada pelo executivo de reformular o atual conceito de defesa da floresta contra incêndios.

Nesta sessão promovida pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e pelo ForestWISE, um laboratório colaborativo desta área, serão também apresentados os resultados do voo que utiliza a tecnologia LiDAR - Light Detection And Ranging (radar ótico).

Os voos com recurso a esta tecnologia de gestão do território, da floresta e dos fogos rurais abrangeram sete territórios-piloto, envolvendo os municípios de Vila Pouca de Aguiar, Góis, Lousã, Oleiros, Proença-a-Nova, Pombal, Cascais, Sintra, Mafra e Lisboa.