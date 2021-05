O administrador do DIÁRIO disse hoje não concordar com as afirmações do presidente do Sindicato dos Jornalistas da Madeira, que na comissão sobre os apoios ao sector privado de comunicação social afirmou, na terça-feira, que o dinheiro deveria ser derramado nas redacções, assegurando assim postos de trabalho. "O conteúdo é o motor da nossa empresa, mas o motor por si só não funciona. O que nos distingue é a equipa". Roberto Passos destacou o trabalho de todos os departamentos envolvidos na empresa e garantiu que, todos eles, são parte do produto ou produtos que são colocados no mercado.

Na resposta ao socialista Carlos Coelho, o director do DIÁRIO afirmou que os 300 mil euros atribuídos à empresa EDN em nenhum momento condicionaram o trabalho jornalístico. "Basta ler o que escrevo", ironizou, dizendo ainda que em momento algum, desde que existe o apoio MEDIARAM, o actual presidente do Governo Regional tentou qualquer tipo de pressão. Ao contrário do antigo líder do Governo que tentou "aniquilar" o DIÁRIO.

Tanto o administrador, Roberto Passos, como o director Ricardo Miguel Oliveira, são da opinião que os apoios à comunicação social privada constituem um "imperativo constitucional". Sobre o divisionismo, outra das acusações deixadas pelo presidente do Sindicato, o director do DIÁRIO disse que as "visões diferentes" são sempre positivas, mas que as discussões servem apenas para "despertar as pessoas para a intervenção".

A 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude está reunida, esta tarde, para discutir um requerimento, da autoria do PSD, intitulado Apoios à Comunicação Social Privada.