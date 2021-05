Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apresenta hoje, em Proença-a-Nova, Castelo Branco, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2021), que terá mais de 12 mil elementos nos meses mais críticos.

A apresentação do DECIR 2021 vai decorrer no Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova, onde o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, vai explicar a mobilização, prontidão e gestão de todos meios disponíveis e as principais alterações, em termos de organização, previstas para a campanha deste ano.

O DECIR foi aprovado em 21 de abril, pela Comissão Nacional de Proteção Civil e, na altura, o Ministério da Administração Interna destacou que o dispositivo deste ano contará "com o maior número de sempre de meios envolvidos, em todas as fases de empenhamento".

Segundo o ministério liderado por Eduardo Cabrita, o dispositivo terrestre contará com 12.058 elementos, 2.795 equipas e 2.656 viaturas durante o período de maior empenhamento, entre 01 de julho e 30 de setembro, denominado Nível IV.

No Santuário de Fátima, termina a peregrinação internacional aniversária de maio, presidida pelo cardeal José Tolentino Mendonça, com um máximo de 7.500 pessoas admitidas no recinto devido à pandemia de covid-19.

As celebrações do último dia da peregrinação, 104 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, incluem o recitar do terço, uma missa, e a tradicional procissão do adeus.

Segundo o santuário, participaram na peregrinação internacional aniversária 20 grupos de Portugal e um grupo da Áustria.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, esta peregrinação realizou-se sem fiéis, o que aconteceu pela primeira vez.

Já na peregrinação de outubro, não foi atingido o limite de 6.000 pessoas que tinha sido estipulado.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

A Portway reúne-se com os sindicatos representativos dos trabalhadores, depois de, em 07 de maio, fonte oficial da empresa de 'handling' ter dito à Lusa que tinha abordado os sindicatos com o objetivo de "obter um acordo que permita poupanças de custos".

Na altura, a Portway indicou que, "de momento, as previsões apontam para que apenas em 2024 ocorra o regresso aos níveis de atividade de 2019" e que, por isso, a empresa "abordou os sindicatos no sentido de obter um acordo que permita poupanças de custos para fazer face à enorme quebra de atividade".

Num comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (Simamevip), o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (Sindav), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) deram conta desta questão, abordada numa reunião que decorreu com a empresa.

No encontro, a "Portway informou que pretende celebrar, até final de maio, um Acordo Temporário de Emergência (à semelhança do que aconteceu noutras empresas - TAP, Portugália e SATA) com todos os sindicatos", tendo ficado já marcadas reuniões, então, para hoje e 17 de maio.

INTERNACIONAL

A paz no Afeganistão é tema de uma conferência, proposta por Washington, que visa reunir representantes do Governo afegão e dos talibãs.

A conferência tinha sido marcada para domingo passado, em Istambul, mas foi adiada após consultas com a ONU, Estados Unidos e Qatar.

O chefe da diplomacia turca explicou, no final de abril, que se pretendia que a reunião fosse realizada antes de 01 de maio, data em que os Estados Unidos prometeram inicialmente retirar as suas tropas do Afeganistão, mas que a conferência não faria sentido sem a participação dos talibãs, pelo que foi decidido adiá-la para depois do Ramadão.

A conferência visa acelerar e concluir as negociações intra-afegãs e alcançar um acordo político duradouro, numa altura em que os Estados Unidos vão deixar de marcar presença naquele país, conforme o acordo firmado com os talibãs em fevereiro de 2020, em Doha.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, recebe o seu homólogo da Gâmbia, Mamadu Tangara, para um encontro de trabalho.

Segundo uma nota do Palácio das Necessidades, os ministros irão abordar o relacionamento bilateral político e económico, a prioridade que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia confere às relações UE-África e diversos assuntos regionais, nomeadamente a segurança marítima no Golfo da Guiné.

O chefe da diplomacia da Gâmbia estará ainda presente na cerimónia de lançamento do Atlantic Centre, nos Açores, na sexta-feira.