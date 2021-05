Comentadores do Debate da Semana reprovam ampliação da Pontinha sem estudos prévios

A ampliação do Molhe - Cais Exterior (Pontinha) foi o tema central do programa ‘Debate da Semana’ da TSF-Madeira, que teve como convidados, esta sexta-feira, 14 de Maio, Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira, com moderação de Leonel de Freitas.

A intervenção no Porto do Funchal carece de estudo profundo sobre a sua eficácia e necessidade. As obras públicas devem ser integradas num plano com visão estratégica e não de forma avulsa sem planeamento adequado.

Foi esta a posição defendida pelos comentadores, que reprovam assim a empreitada, estimada em 100 milhões de euros.

Para António trindade a "obra megalómana", não se justifica e vai afectar a cidade.

"O Contributo do turista é mínimo. O Funchal não aguenta 20 mil turistas das 9 às 18 horas"

Miguel de Sousa e Ricardo Vieira, por seu turno, salientam a importância de estudar a viabilidade e rentabilidade desta operação.

"Porto não tem rentabilidade. Dá prejuízo. Façam um estudo de mercado e demonstrem a viabilidade do porto", atirou Miguel de Sousa.

Ricardo Vieira vai mais longe e afirma que a Administração dos Portos está "em falência técnica".

Outro assunto que esteve 'em cima da mesa' neste Debate da Semana foi a aplicação das ajudas europeias de 2 mil milhões até 2027.

Sobre este assunto, António Trindade diz que "há falta de visão estratégica" e que "não há planeamento para a RAM".

Já Miguel Sousa entende que "é preciso é pegar nesse dinheiro e preparar as empresas para a sua sustentabilidade e criação de emprego".

Deus me livre se esse dinheiro é só para aplicar em estradas.

Para Ricardo Vieira o que existe uma "fragilidade" do Governo, que "está com medo dos resultados eleitorais".

Estamos em tempo de vindima autárquica. É fruta da época.

(Re)veja na íntegra o Debate da Semana’: