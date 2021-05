Parlamento Jovem debate Segurança Social

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove, no próximo dia 7 de Maio, pelas 14 horas, uma Sessão Plenária do Projecto Parlamento Jovem Regional (XXI Edição).

A iniciativa, direccionada aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira, que terá lugar na Assembleia Legislativa Regional.

Nesta sessão parlamentar será apresentada a proposta de recomendação aprovada em reunião de comissão e dedicada à temática 'Segurança Social'.

Participam nesta sessão parlamentar 16 escolas do 3.º ciclo do ensino básico, do universo público e privado da Região Autónoma da Madeira, estando cada um dos estabelecimentos de ensino representado por dois jovens deputados efectivos que vivenciarão a experiência de ser “deputados” por um dia e terão a oportunidade de colocar algumas questões aos deputados representantes dos vários grupos parlamentares.

Recorde-se que o Projecto Parlamento Jovem Regional é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que "visa promover a educação para a cidadania, promover nos jovens o debate democrático e o respeito pela diversidade de opiniões, incentivar os jovens para uma participação cívica e política mais ativa, bem como sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político".