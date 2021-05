Comentador da BTV chama "miseráveis" aos dirigentes do Nacional e torce pela despromoção dos insulares

Os benfiquistas ainda não esqueceram o empate (1-1) arrancado pelo Nacional da Madeira a 25 de Janeiro deste ano - à passagem da 15.ª jornada da I Liga - em pleno Estádio da Luz.

No programa 'Uma Semana do Melhor', debate emitido à sexta-feira pela BTV, os habituais comentadores João Gonçalves e João Tomaz desejaram que a formação alvinegra volte a descer de divisão, com este último a apelidar os dirigentes do clube madeirense de "miseráveis".

Em jeito de antevisão ao próximo encontro dos encarnados, agendado para esta terça-feira, na Choupana, o vice-presidente do Benfica, Sílvio Cervan, e os já referenciados comentadores do canal das águias recordaram o polémico episódio da intransigência nacionalista em adiar o jogo da primeira volta, isto numa fase em que os lisboetas tinham 10 jogadores infectados com Covid-19. Cerca de um mês depois, Luís Filipe Vieira levantou a 'ponta do véu' desta novela e acusou Rui Alves de ter pedido como 'moeda de troca' Diogo Gonçalves.

"Acho que é inadiável o Benfica ganhar o jogo na Madeira. É absolutamente inadiável para o Benfica ganhar na Choupana. Há coisas que não são adiáveis", começou por referir Sílvio Cervan à BTV, pequena frase que acabou por ser complementada por João Gonçalves: "Também é inadiável a queda do Nacional na segunda divisão".

João Gonçalves recordou que "o Nacional jogou com o Guimarães numa data combinada entre os dois clubes" e "jogou com o FC Porto numa data combinada depois de uma presença muito elogiada na Liga dos Campeões", mas "só o surto do Benfica é que foi ignorado".

O Nacional até à data tem 25 pontos. Se o Benfica puder ganhar e colocar mais um prego no caixão não tenho pena nenhuma e que sirva de motivação. João Gonçalves

Mais áspero foi João Tomaz. O cronista e autor de vários livros sobre o Benfica desejou que o Nacional desça de divisão e que na próxima época... volte a descer.

Se o Benfica puder contribuir para que o Nacional desça de divisão... E que para o ano se eles estiverem na II Divisão que a equipa B contribua para eles não conseguirem subir outra vez e se possível descerem. João Tomaz

"Eu até aceitaria, mais ou menos, que eles não quisessem adiar o jogo por uma questão de mera ganância desportiva, mas depois lá veio a contraproposta se emprestássemos o Diogo Gonçalves. Portanto, só mostra os miseráveis que eles são. Aquela gente é miserável, na minha opinião, em relação à postura na competição desportiva e à ética do desporto face a um clube que tinha o seu plantel completamente dizimado pela Covid", atirou.

Recorde-se que após as acusações do presidente do Benfica, os 'alvinegros' foram ao baú e recordaram o dia 10 de Janeiro de 2016, quando os 'encarnados' também recusaram o adiamento do respectivo jogo, que havia sido interrompido devido ao nevoeiro.

"O Benfica exigiu o cumprimento dos regulamentos, recusando o adiamento para outra data, pelo que o encontro acabaria por se reatar pelas 12 horas de segunda-feira, jogando-se os 82 minutos em falta", recordaram os alvinegros.