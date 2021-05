A Câmara Municipal do Funchal (CMF)informa que, na próxima segunda-feira, dia 10 de Maio, terá início uma obra de ampliação do Passeio Sul da Ponte do Bettencourt, junto ao Bazar do Povo, com um prazo de execução inferior a 30 dias.

A circulação rodoviária não será condicionada no local, mas a circulação pedonal estará interrompida, em virtude da realização dos trabalhos.