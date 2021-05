Adeptos voltam aos estádios em Espanha para últimas duas jornadas

As autoridades de saúde espanholas anunciaram hoje que um número reduzido de adeptos poderá voltar aos estádios de futebol nas zonas menos afetadas, bem como a jogos de basquetebol, 14 meses depois de começar a pandemia de covid-19.

Segundo o ministro da Cultura e do Desporto, José Manuel Rodriguez Uribes, esta "boa notícia" refere-se às últimas duas jornadas da Liga de futebol, mas apenas nas regiões com incidência baixa.

Segundo a avaliação das autoridades, apenas as regiões da Comunidade Valenciana e da Galiza estavam no nível de baixo risco, o que significa que, no domingo, apenas o Valência-Eibar e o Villarreal-Sevilha podem ter adeptos, até cinco mil pessoas, e somente da equipa da casa.

Espanha vai receber jogos do Europeu de futebol em junho, em Sevilha, onde espera acolher até 16 mil pessoas, enquanto no basquetebol o regresso acontece para os 'play-offs', marcados para o fim do mês.

Segundo Uribes, no futebol também as partidas da segunda divisão terão público, no caso o Castellón-Ponferrandina e o Lugo-Mirandés, este domingo.

Na jornada seguinte, a última de 'La Liga', Elche-Athletic de Bilbau, Levante-Cádiz e Celta-Bétis são as partidas primodivisionárias que poderão ter adeptos.

"Temos de ver jogo a jogo. Em tempo real. A situação hoje é uma e parece que vamos melhorar. O planeamento é que seja mais amplo" no futuro, declarou o ministro.

Para o governante, "não são os jogos todos, mas uma mostra significativa de escutar a Liga e os adeptos".

