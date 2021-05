Número de doentes internados em França desce

As autoridades sanitárias de França terem registado menos 774 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais nas últimas 24 horas, totalizando 24.254 pacientes, um decréscimo que também se verificou no número de pessoas com formas graves da doença.

Segundo as autoridades, estão 4.583 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos e foram contabilizadas 184 mortes causadas pela pandemia desde terça-feira.

No total, o número de mortos desde o início da pandemia atinge 107.119 pessoas.

A Alta Autoridade de Saúde francesa anunciou ainda que o plano de vacinação do país vai manter a vacina britânica da AstraZeneca para pessoas com mais de 55 anos.

A decisão foi conhecida no dia em que a vacinação contra a covid-19 passa a estar oficialmente disponível para toda a população em França.

Esta noite, milhares de marcações para o dia seguinte vão ser disponibilizadas através da internet, para que todos os franceses se possam vacinar, sem qualquer limite de idade.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de 159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.