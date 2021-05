18 novos casos e 19 recuperados na Madeira

Há a reportar 18 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira. Trata-se de dois casos importados provenientes da Polónia (1) e Região de Lisboa e Vale do Tejo (1), sendo os restantes 16 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

Com mais 19 casos recuperados a reportar, são agora 226 os casos activos, dos quais 12 são casos importados e 214 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 11 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça em Unidades Polivalentes (7) e na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 (4). Outros 22 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Casos Activos Hospitalizados Óbitos 226 11 71

No total, há ainda 70 casos suspeitos que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Quanto à vigilância activa de contactos de casos positivos, 625 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita à vigilância de viajantes, 11.006 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Testes PCR Testes Rápidos Total Testes 402.661 53.773 456.434

Sete concelhos com novos casos de Covid-19

Segundo o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde (DRS) há sete concelhos com novos casos de Covid-19. Do conjunto de 18 novos casos, apenas um dos infectados é não residente.

Santa Cruz (4), Ribeira Brava (4), Machico (3), Funchal (3), São Vicente (1), Ponta do Sol (1) e Câmara de Lobos (1) são os concelhos que reportam no seu conjunto, esta quarta-feira, 17 novos casos.

Mais três alunos com covid-19, dois no Funchal e um em São Vicente Esta quarta-feira há mais três novos casos de covid-19 nas escolas da Região. Duas das novas infecções dizem respeito a alunos da Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal; o terceiro caso afecta um aluno da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente.

O total de contactos para a Linha SRS24 ascende agora a 48.460 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da DRS contabiliza até à data 3.503 atendimentos.