Duas mulheres e um bebé feridos em acidente

O acidente ocorrido esta tarde na Estrada do Aeroporto, pouco depois do Centro de Inspecções, no sentido Funchal-Cancela, provocou três feridos.

As vítimas, duas mulheres de 47 e 23 anos e um bebé de meses foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportadas em duas ambulâncias para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.