Jardim, Miguel Silva Gouveia e Joaquim Pinheiro juntos em conferência on-line

A candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura 2027 promove, na próxima quinta-feira, às 21 horas, uma conversa on-line no âmbito do Dia da Europa, efeméride que se comemorou a 9 de Maio.

A iniciativa via ZOOM terá transmissão em directo na página de Facebook Funchal 2027 e reúne Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Alberto João Jardim, presidente do Governo Regional da Madeira entre 1978 e 2015, e Joaquim Pinheiro, professor da Universidade da Madeira.

Sob o mote 'Da ultraperiferia ao centro – A Europa além do mapa continental', o evento visa reflectir sobre a importância – reconhecida ou não – das ultraperiferias e dos territórios insulares europeus. Pretende-se, também, avaliar o percurso de Portugal e da Madeira no projecto europeu, 31 anos após a adesão do país à então Comunidade Económica Europeia (CEE).