Na cerimónia dos 500 anos do Voto do Funchal a São Tiago Menor, celebrada este sábado, na Sé, o presidente Miguel Silva Gouveia entregou ao Santo a chave da cidade e o executivo depôs as varas da vereação em sua honra. Um gesto especialmente simbólico, durante uma pandemia global, já que São Tiago foi nomeado protector da cidade, em 1521, justamente durante um ciclo de peste que afectava o Funchal.

"A renovação do voto da cidade a São Tiago Menor é, neste momento, um grande sinal de esperança para os funchalenses, numa altura em que começamos a colher os frutos do respeito e da responsabilidade que a nossa comunidade demonstrou ao longo do último ano, pelas regras impostas pelas autoridade de saúde, perante a crise sanitária”, começou por dizer Miguel Silva Gouveia.

Numa altura em que se assinala "um virar de página", o autarca apelou também aos governantes, que sigam o exemplo de há 500 anos e saibam "colocar de lado agendas pessoais, corporativas e económicas", em prol do "interesse maior da cidade do Funchal".

Miguel Gouveia sublinhou ainda a importância de, por um lado, "criar condições para ter prosperidade e uma economia dinâmica" e, por outro, "garantir uma rede de amparo social, que assegure a todos os funchalenses condições de vida dignas.”