Interrupções e alterações na circulação rodoviária na Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal, informa que amanhã, dia 12 de Maio, haverá alterações na circulação rodoviária na Estrada Monumental.

Confira as interrupções e alterações no trânsito, que ocorrerão entre as 9h30 e as 21h00 de amanhã:

- O troço compreendido entre o nó do Lido e o Largo da Paz estará interrompido à circulação rodoviário, com excepção para acesso local e transportes públicos.

- O passeio sul da Estrada Monumental, entre o edifício Navio Azul e a travessa do Valente, estará interdito à circulação pedonal.

- A circulação na Rua da Casa Branca será realizada no sentido ascendente.

Como alternativa à circulação rodoviária, a CMF sugere aos condutores que circulam no sentido oeste - este da Estrada Monumental, o acesso através da Rua Velha da Ajuda ou Rua João Paulo II.

Já os veículos que circulam no sentido este - oeste, serão encaminhados para a Rua da Casa Branca em direcção à Rua João Paulo II.

Em causa está a empreitada de "consolidação da rede ciclável e promoção da intermodalidade no eixo Vital Poente", que exige uma intervenção nas árvores localizadas a oeste da Travessa do Valente e na faixa de rodagem entre a Travessa do Valente e o Largo da Paz.

A autarquia solicita a colaboração dos condutores no cumprimento da sinalização temporária existente no local.