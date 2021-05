Morreu criança de Braga que recebeu ajuda de Ronaldo e Georgina

Morreu Tomás Vilaça, o menino de 7 anos com cancro a quem o Papa Francisco telefonou em Março. Natural de Braga, Tomás sofria, há um ano, de um neuroblastoma.

Conforme lembra o Jornal de Notícias (JN), a criança Esteve em Barcelona a fazer um tratamento experimental que acabou por não ter sucesso. Foi quando estava internado no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, que os pais de Tomás receberam o telefonema do Papa.

Ana Costa, a mãe do menino, não atendeu e o Papa deixou uma mensagem. "Era uma voz a dizer 'Olá Ana, daqui fala o Papa Francisco, recebi a sua carta e vou rezar pelo Tomás'", contou ao JN a mãe do menino.

Sem conseguir falar com Ana Vilaça, o Papa telefonou para Ricardo, o pai do menino doente. "Estiveram dez minutos a conversar. O Papa quis saber como estava o Tomás, como estava a correr o tratamento e quis saber tudo sobre a doença", contou, na altura, a mãe do rapaz.

A doença foi diagnosticada em Setembro de 2019 e o menino foi tratado no IPO do Porto. O neuroblastoma é uma das formas mais agressivas de cancro. A iniciativa "Pelos sonhos do Tomás" chegou às redes sociais e também chegou ao Papa Francisco. Sem sucesso no combate à doença, os pais souberam de um tratamento experimental em Barcelona e iniciaram a angariação de fundos para suportar os custos.

Segundo o JN, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram fundamentais para que a família se instalasse em Barcelona durante os tratamentos de Tomás. Infelizmente, o menino acabou por morrer.