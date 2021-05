O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou a CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, para assinar o protocolo de apoio ao associativismo à CRIAMAR, no valor de 5 mil euros, informa a CMF em comunicado.

Acompanhado pela vereadora Dina Letra, Miguel Silva Gouveia foi recebido pelo presidente da instituição, João Carlos Abreu: “Esta foi uma visita no âmbito da nossa política de proximidade para com as associações e entidades da nossa cidade, e na qual firmamos o protocolo que tem por objetivo apoiar as atividades de cariz social que são desenvolvidas pela CRIAMAR ao longo de todo o ano", afirmou o autarca, citado no mesmo comunicado.

Miguel Silva Gouveia destacou o trabalho da associação, defendendo que “proporciona às crianças e jovens do Funchal, e da Região, a oportunidade de desenvolverem capacidades e de se tornarem, acima de tudo, cidadãos conscientes e responsáveis".

“Acreditamos que este apoio representa um novo fôlego para que a associação possa dar respostas imediatas para os problemas reais com que se depara no dia a dia. A Câmara Municipal do Funchal vai continuar a incidir o seu trabalho no desenvolvimento social da cidade e na defesa de todos os cidadãos, como é o caso destas crianças e jovens que são o nosso futuro”, disse ainda.

Fundada em 2007, a CRIAMAR é uma Instituição de Utilidade Pública, com uma proposta de intervenção de cariz humanista que procura responder a questões educativas e sociais, no âmbito da cultura, literatura e desporto. Esta direciona-se para crianças e jovens em risco na Região, tendo abrangido, desde a sua criação, um universo de centenas de adolescentes, a quem assegurou, ao longo dos anos, uma formação mais completa e rica.