Mulher esfaqueada em Santo António

Uma mulher foi agredida com vários golpes de arma branca, esta manhã, no sítio da Estrela, em Santo António, no Funchal.

A vítima de 46 anos foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou conta da ocorrência, mas ainda não foi possível perceber quem terá sido o autor de tal acto.