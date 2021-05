Madeira vai registar tempo de leste

Esta promete ser a semana mais primaveril dos últimos tempos na Madeira e Porto Santo. Até ao próximo domingo as previsões apontam para tempo praticamente seco e subida da temperatura do ar, consequência do tempo de leste que é esperado no próximo fim-de-semana. O único contratempo poderá ser o vento que também deve aumentar de intensidade a partir de quinta-feira, podendo registar rajadas de até 90 km/h.

Sendo praticamente certo que até ao próximo fim-de-semana o estado do tempo na Região será, persistentemente, influenciado pelo Anticiclone dos Açores, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, anuncia “em geral, períodos de céu muito nublado, sendo pouco nublado nas vertentes sul e não se prevendo precipitação significativa, em especial até ao dia 14, sexta-feira”, destaca.

Segundo o meteorologista, no próximo fim-de-semana “associado a corrente de leste deverá registar-se um ligeiro aumento da temperatura do ar e uma diminuição dos valores da humidade relativa do ar, mais significativa em altitude”. Desde já antevê que as temperaturas máximas mais altas no Funchal devam atingir os 25 graus centígrados até final desta semana, sendo que as mínimas deverão situar-se entre os 16 e os 17 graus.

Mas atenção ao vento, não apenas para algumas actividades, mas também pelo facto de poder representar risco acrescido para incêndios, quando associado à subida da temperatura e descida da taxa de humidade.

O vento que será em geral fraco a moderado (10 a 35 km/h), segundo Victor Prior poderá ser “temporariamente forte (35 a 45 km/h) nas zonas montanhosas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e no Porto Santo, com rajadas da ordem de 70 a 90 km/h, a partir do dia 13 de Maio, quinta-feira”, avisa.