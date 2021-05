Chuva de sábado à noite excedeu o total normal para o mês de Maio na Ponta do Sol

A ‘surpreendente’ chuva caída ao final da noite do último sábado no Lugar de Baixo/Ponta do Sol ultrapassou o valor normal para todo o mês de Maio naquela localidade da costa sudoeste da ilha da Madeira.

Bastaram quatro horas de precipitação – a partir das 22 horas de sábado – para a referida estação meteorológica automática da rede do IPMA na Região acumular 23,3 litros por metro quadrado (mm), valor que excede em 11% a quantidade considerada normal nos 31 dias de Maio.

Na hora de maior intensidade de precipitação o pluviômetro – aparelho utilizado para medir a quantidade de chuva – registou 11,7 mm/1h, valor que corresponde ao parâmetro de aviso amarelo para a precipitação.

A chuva que praticamente só se fez sentir com algum significado entre o Funchal e os Prazeres – costa sudoeste da Madeira – e também em Porto Santo, nesta ilha os 6,7 mm de total acumulado, equivale mesmo assim a 56% do valor normal da chuva que costuma(va) cair em Porto Santo neste mês que antecede a chegada do Verão.

Nas restantes estações meteorológicas de referência da ilha da Madeira os níveis de precipitação registados este mês situam-se abaixo dos 20%.