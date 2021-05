Interrupções ao trânsito em Santo António e no Monte

A Câmara Municipal do Funchal informa que vão acontecer interrupções e alterações à circulação rodoviária, no concelho nos próximos dias:

- Caminho Dr. William Clode, na freguesia de Santo António, entre as 9h do dia 11 de Maio e as 19h do dia 12 de Maio - modernização de redes de água - inclui alterações às carreiras 8A, 43, 48 e 92 da Horários do Funchal, já articuladas com a empresa;

- Caminho da Torrinha, na freguesia do Monte, entre os dias 11 e 12 de Maio - intervenção na rede de saneamento básico;

A Autarquia agradece a compreensão de todos.