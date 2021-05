Mar 2020 com 52% de execução até abril e 5.591 projetos aprovados

O programa Mar 2020 atingiu 52% de execução até ao final de abril com 5.591 projetos aprovados, que representam mais de 702 milhões de euros de investimento, foi hoje anunciado.

"No final de abril no programa Mar 2020, 52% da dotação programada está executada. São 5.591 projetos aprovados que, com o apoio do Mar 2020, induzem um investimento de mais de 702 milhões de euros em todo o país", lê-se numa nota divulgada no 'site' deste programa operacional.

Até março, a taxa de execução do Mar 2020 era de 50%.

O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais 116 milhões de euros correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.