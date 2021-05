IVBAM promove sessões de trabalho ao vivo com artesãos

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) está a promover, até ao final do ano, sessões de trabalho ao vivo com artesãos regionais.

A iniciativa decorre na Loja do Artesanato, na Rua dos Ferreiros n.º 52.

O IVBAM informa que esta terça-feira, entre as 9h30 e as 12h30, vai estar Ana Paula Gomes, "artesã que terá oportunidade de mostrar ao público algumas das técnicas que utiliza, normalmente, para a elaboração das suas peças em cerâmica".

Ao longo deste mês, as sessões decorrerão, semanalmente, às terças-feiras. A partir de Junho, deverão ocorrer todas as quartas-feiras.

A iniciativa do IVBAM surge numa altura em que há um certo alívio das regras de prevenção contra a covid-19, "sendo por isso uma oportunidade para potenciar a retoma económica, que começa já a ser notória em alguns sectores, em especial, no Turismo, que é também aquele que gera maiores transações de peças de artesanato", conforme destaca a organização.

O objectivo desta iniciativa "é o de, por um lado, satisfazer a curiosidade do público sobre quais as técnicas utilizadas pelos artesãos e, ao mesmo tempo, gerar alguma visibilidade para os artesãos devidamente certificados que estejam interessados em participar".

Estas ações promocionais enquadram-se no Plano Promocional do Bordado Madeira e do Artesanato Regional, cofinanciado em 85% no âmbito do “Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020” e o restante suportado pelo Orçamento Regional.