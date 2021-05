Alemanha mantém tendência de queda de contágios

A Alemanha registou 6.922 infeções por coronavírus nas últimas 24 horas, em comparação com 9.160 na semana passada, de acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Estes dados dão continuidade a uma tendência de queda observada nos últimos dias e que levou o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, a dizer que a terceira onda tinha sido travada, embora o nível de infeções ainda se mantenha muito elevado.

O RKI também registou 54 mortes pela doença, em comparação com as 84 da semana anterior.

A incidência semanal foi de 119,1 infeções por 100.000 habitantes, o que representa um ligeiro aumento em relação ao dia anterior (118,6), mas uma diminuição em relação às 146,9 infeções por 100.000 habitantes da última segunda-feira.

Desde o início da pandemia, foram confirmadas na Alemanha 3.527.251 infeções por coronavírus. O RKI estima que 3.175.100 pessoas tenham recuperado da covid-19, enquanto 84.829 morreram de causas relacionadas com a doença.

Na Alemanha, 32,3% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus e 9,1 % têm a vacinação completa.