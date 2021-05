IVBAM lança vídeos promocionais do Rum da Madeira

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) está a promover, em conjunto com os operadores regionais, um ciclo de vídeos promocionais alusivos à produção de Rum da Madeira, aproveitando a época da safra da cana-de-açúcar.

"O objectivo destes vídeos, com entrevistas e recolhas de imagem nos engenhos em laboração, é o de dar maior visibilidade aos seus produtores e respetivas marcas produzidas e comercializadas na Região, num período em que a aposta nas plataformas digitais continua a ser determinante para efetivar e consolidar a retoma económica", explica uma nota da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Os vídeos - destinados à promoção do Rum da Madeira através das redes sociais - abordam um pouco da história de cada uma das empresas transformadoras, evidenciando as características que os distinguem no mercado e, ao mesmo tempo, deixando sugestões de consumo. Os mesmos serão, posteriormente, colocados à disposição dos operadores para divulgação dos mesmos.

De referir que esta ação, orientada e executada pelo IVBAM, é cofinanciada, em 85%, por fundos comunitários, através do programa 'Madeira 14-20', sendo o restante do investimento suportado pelo Orçamento da Região.