'Mundo Abreu' promove o destino Madeira

O evento realiza-se com um novo formato em 2021, passando da FIL – Parque das Nações para a rede de lojas da Agência Abreu a nível nacional, em espaços dedicados em centros comerciais e no site da Agência Abreu.

O 'Mundo Abreu' colocou a Madeira no topo das escolhas, o que levou a Associação de Promoção da Madeira (APM) a levar uma das mais populares experiências da região até ao Continente, em concreto até ao NorteShopping, em Matosinhos, um simulador dos carros de cesto.

“Não podíamos estar mais satisfeitos com esta parceria”, atesta Duarte Afonso, responsável pelo mercado nacional da APM, para acrescentar que “os resultados das primeiras horas [de feira] têm sido positivos.” A maior parte das vendas concentram-se no destino Porto Santo, e “acreditamos que ao longo do dia de amanhã esse dado venha a ser reforçado.”

“Os indicadores são muito positivos e alentam um fecho do 'Mundo Abreu' muito positivo para o nosso destino”, conclui Duarte Afonso.