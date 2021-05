Ilhas da Madeira no topo dos destinos mais seguros da European Best Destinations

Portugal e Grécia dominam o top 5 da lista, composto por Madeira, Porto Santo, Antipaxos (Grécia), Corvo (Açores) e Creta (Grécia), em ordem descendente. A lista de ilhas mais seguras da Europa a visitar este Verão foi composta consoante as medidas de contenção à covid-19 impostas por estes destinos e, consequentemente, os resultados positivos que foram obtidos.

Para Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, “este reconhecimento ocorre num momento muito especial para o setor turístico a nível mundial”, destacando “todo o trabalho que tem vindo a ser realizado, pelo Governo Regional e pelo sector empresarial, em estreita ligação com a autoridade regional de saúde, permitiu afirmar o destino Madeira como destino seguro e essa é a melhor garantia que podemos dar para voltar a conquistar a confiança de quem viaja.”

O governante releva as iniciativas de retoma turística assumidas pelo Governo , como o manual de boas práticas para lidar com a covid, a testagem gratuita nos aeroportos regionais, sermos pioneiros na implementação de um corredor verde de acesso ao território e a vacinação dos profissionais do sector do turismo.

Considera que “toda esta caminhada, associada ao permanente esforço promocional realizado pela Associação de Promoção, vem permitindo a visibilidade que se impõe para que este investimento se traduza em procura pela Madeira e Porto Santo.”

A lista “Ilhas Europeias Seguras para umas férias de sonho, que combinam segurança e lazer neste Verão” tem por base a fraca incidência de infecções com o novo coronavírus, tanto de momento como no passado ano, bem como a existência de diversas medidas de segurança pelas autoridades locais e o reconhecimento de certificados de vacinas.

As 12 ilhas seleccionadas não obrigam a período de quarentena a turistas com resultado negativo a testes covid-19. Ainda assim, a European Best Destinations alerta que “continuamos a recomendar prudência e aconselhamos vivamente a pessoas com problemas de saúde a atrasas as suas viagens até terem recebidos as duas doses da vacina.”

A European Best Destinations destaca o destino Madeira como sendo “um verdadeiro pioneiro na luta contra a covid-19”, descrevendo a ilha como “exótica, desportiva e imensamente na moda, a Madeira é um destino de experiências únicas.” Já ao Porto Santo, louva “a sublime praia de areia”, num “destino que é único no mundo.”