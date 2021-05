Merchandising empresarial em tempos de coronavírus

A Covid-19 provocou grandes mudanças na forma como os portugueses fazem compras e uma dessas alterações consistiu na conversão ao digital.

De acordo com dados tornados públicos, a pandemia impulsionou em 57% o e-commerce no nosso país e foram muitas as empresas e áreas de atividade tradicionais que tiveram de acelerar esta conversão ao mundo das compras online para conseguirem sobreviver a esta profunda crise global.

Um dos setores mais afetados por esta situação foi o dos brindes publicitários, dado que praticamente não se realizaram eventos presenciais ao longo do último ano. E é precisamente no contexto das feiras profissionais, congressos ou apresentações corporativas, onde tradicionalmente se distribui mais merchandising entre os participantes.

Foi necessária uma adaptação rápida perante este novo cenário que muda constantemente. Uma das soluções a curto prazo consistiu na conversão ao digital e na modificação do catálogo de produtos publicitários, de forma a responder às novas necessidades das empresas, agora mais do que nunca vinculadas com a proteção e saúde dos seus colaboradores.

Essa foi a estratégia adoptada com sucesso pela Gift Campaign, uma loja online com mais de 12 anos de experiência na personalização de brindes para empresas.

«Adicionámos novos produtos de saúde e proteção para o coronavírus, tais como máscaras certificadas, com ou sem possibilidade de personalização, frascos de gel hidroalcoólico, separadores acrílicos, roupas descartáveis, faixas para máscaras e porta-chaves higiénicos anti-contacto, entre outras possibilidades. Uma das novidades mais recentes são os produtos antibacterianos, que incluem um tratamento específico para reduzir a proliferação de bactérias. Mas as máscaras personalizadas são, sem dúvida, o produto estrela desta nova secção», afirma um dos fundadores desta companhia de origem catalã, Diederick de Koning.

Esta mudança de rumo e a adaptação dos processos de trabalho ao novo cenário global - com uma grande parte da população confinada em casa e diversas empresas de portas fechadas - foi a tábua de salvação para muitas empresas do sector. Neste momento, explica o responsável da Gift Campaign, os «produtos de proteção e anti contágio são os mais vendidos. A procura é muito alta e só tem sido afetada pelas situações específicas de cada país».

Além disso, acrescenta De Koening, a Internet e as plataformas online «mudaram o mercado dos brindes corporativos, pois antes o procedimento habitual consistia em visitar a loja ou a fábrica para ver uma amostra dos produtos, mas agora os clientes valorizam a rapidez, a segurança e o conforto que lhe oferece o facto de poder comprar os mesmos artigos sem sair de casa ou do seu espaço de trabalho». O CEO da empresa fundada em Barcelona salienta ainda que «a comunicação já não é tanto presencial ou telefónica, mas gerida através do e-mail», sublinhando que no caso da Gift Campaign o catálogo está 100% disponível online, permitindo escolher comodamente o produto, descarregar um orçamento e visualizar como ficaria o artigo depois de personalizado com o logótipo da sua marca.

E como se apresenta o futuro para o setor dos brindes publicitários?

«Nós acreditamos que a indústria dos brindes promocionais recuperará rapidamente assim que superarmos a pandemia. As empresas vão precisar de investir mais em publicidade e os artigos de merchandising vão ser fundamentais na recuperação pós-crise», conclui Diederick de Koning.

Contactos:

www.giftcampaign.pt

Telefone: +351 308 803 301

De segunda a sexta-feira, de 08:00 a 17:00

[email protected]