Escola Secundária Jaime Moniz recebe 'Semana das Artes ESJM 2021'

O grupo disciplinar de Artes Visuais da Escola Secundária Jaime Moniz irá realizar a 'Semana das Artes ESJM 2021', entre os dias 10 e 14 de Maio.

Este ano, devido à situação pandémica, o programa de actividades será reduzido, mas permitindo, ainda assim, celebrar a produção e a fruição artística neste estabelecimento de ensino.

Durante toda a semana, a comunidade escolar poderá visitar a exposição 'Arte-Expressão-Vida', no Largo do Museu, uma mostra do trabalho desenvolvido no presente ano lectivo nas disciplinas leccionadas pelos docentes de Artes Visuais. Uma coletânea de ilustrações do artista plástico António Pascal estará patente, no átrio da entrada, nos mesmos dias. Este artista promoverá um workshop dirigido aos alunos do Curso de Artes Visuais.

A Semana das Artes ESJM 2021 contempla ainda concursos de fotografia, arte digital, vídeo e ilustração dirigidos a toda a comunidade escolar, o que tem estimulado a produção artística desde o arranque do ano lectivo. O concurso de ilustração terá lugar, na próxima segunda-feira, dia 10, pelas 9h30, no pátio da entrada da Escola, logo após a cerimónia de abertura. Na 6.ª feira, dia 14, a Sala de Conferência receberá a mostra de vídeos que foram submetidos ao respectivo concurso. De seguida, proceder-se-á à entrega de troféus ao pódio de cada concurso. As atividades serão concluídas com a cerimónia de encerramento.

De forma a levar esta experiência ao público em geral, neste contexto de pandemia, será futuramente publicada uma visita virtual interactiva às exposições e demais actividades da Semana das Artes ESJM 2021.

Eis o programa da iniciativa:

10 de Maio às 9h30 - Pátio da entrada principal:

- Abertura da Semana das Artes ESJM 2021;

- Inauguração da Exposição 'Arte - Expressão - Vida', uma mostra de trabalhos desenvolvidos nas disciplinas das Artes Visuais, patente no Largo do Museu, de 10 a 14 de Maio;

- Inauguração da exposição de ilustração do artista plástico António Pascal, patente no átrio da entrada principal de 10 a 14 de Maio;

- Início do Concurso de ilustração - a decorrer no pátio da entrada principal, entre as 9h30 e as 13 horas;

12 de Maio às 13h - Sala 112

- Workshop de ilustração orientado pelo artista plástico António Pascal e dirigido aos alunos de Artes Visuais do 10.º ano;

14 de maio das 9h30 às 11 horas - Sala de conferências

- Mostra de trabalhos do concurso de vídeo;

- Cerimónia de entrega de troféus dos concursos de ilustração, fotografia, arte digital e vídeo;

- Cerimónia de encerramento da Semana das Artes ESJM 2021.