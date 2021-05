Jaime Moniz e Francisco Franco vencem concurso 'Europe Calling'

Realizou-se, hoje, dia 5 de Maio, na sala de conferências do Liceu de Jaime Moniz, a cerimónia de entrega de prémios do concurso 'Europe Calling', uma iniciativa do gabinete da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, em parceria com o Europe Direct Madeira e com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia – Direcção Regional da Juventude.

A equipa 'Artemedia', da Escola Secundária Francisco Franco, e a Equipa 'O Moniz', do Liceu Jaime Moniz, foram os grandes vencedores desta segunda edição do concurso, subordinado ao tema 'Fake News: Unidos Contra a Desinformação'.

Ao foram submetidos a concurso 17 projectos, de 11 escolas da RAM.

Sara Cerdas mostrou-se "satisfeita" com o "sucesso do concurso", cuja participação aumentou face à anterior, e assumiu o compromisso de prosseguir com uma nova edição do concurso, tendo já anunciado o tema.

“Este é um concurso muito importante para aproximar os jovens da Europa e do projecto europeu. A escolha do próximo tema reflecte ainda mais esse objectivo, uma vez que vai no âmbito da conferência sobre o Futuro da Europa, sob o tema ‘A União Europeia: que futuro?’”, avançou a eurodeputada.

Na ocasião, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, destacou o "empenho dos alunos e professores" e apontou que “as novas gerações têm uma grande responsabilidade naquilo que será o futuro da Europa”.

Considera que o concurso e os trabalhos submetidos contribuíram para “aliar o conhecimento, do ponto de vista do currículo, com um conjunto de competências que são hoje fundamentais para ter sucesso na nossa sociedade”, permitindo aos alunos o “desenvolvimento de talentos e competências, indo ao encontro das suas motivações”.

Já para Marco Teles, em representação do Europe Direct Madeira, a segunda edição Europe Calling “demonstrou que é um projecto vencedor que deve ter continuidade no futuro, quer pelo número de estudantes envolvidos, quer pela pertinência da iniciativa que mobiliza saberes e competências essenciais num mundo que se quer cada vez mais digital”. Disse ainda que os trabalho podem ser aproveitados pelas respectivas comunidades escolares “como forma de sensibilização para o problema da desinformação”.

O 'Europe Calling' é um concurso dirigido às escolas com ensino secundário da Região Autónoma da Madeira, detentoras de um Clube Europeu ou similar, que aborde as temáticas europeias. As equipas, constituídas por oito alunos e dois professores responsáveis pela coordenação, tinham como desafio realizar um vídeo publicitário.

Os vencedores serão premiados com uma viagem ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, oferecida pelo gabinete da eurodeputada Sara Cerdas, assim que o Parlamento Europeu retome os Grupos de Visitantes (de momento suspensos devido à pandemia covid-19).