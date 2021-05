'Baltazar Dias' volta a receber Quinteto de Sopros Atlântida a 19 de Maio

No próximo dia 19 de Maio, pelas 20 horas, o átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias receberá um concerto do 'Quinteto de Sopros Atlântida', da Orquestra Clássica da Madeira.

Pedro Camacho na Flauta Transversal, Louise Whipham (no oboé), José Barros )no clarinete), Manuel Balbino (no fagote) e Ruben Silva (na trompa), irão interpretar obras de Beethoven, Haydn, Grieg, Medaglia e Baptista.

"Uma rica conjugação de obras, num formato de câmara de especial sonoridade" é a promessa para este espetáculo.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

De referir que os alunos de todas as ofertas formativas do CEPAM-Escola das Artes da Madeira, têm entrada livre, mediante apresentação do cartão de aluno e disponibilidade da sala.

O concerto terá uma lotação máxima de 40 pessoas.