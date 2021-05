Bombeiros e EMIR chamados a uma queda no Lombo Centeio

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta manhã para socorrer uma pessoa que terá caído de um 3.º andar de um apartamento na Rua do Lombo Centeio, provavelmente no bairro social do Palheiro Ferreiro.

O pedido de socorro ocorreu pelas 7h30, tendo sido mobilizada uma ambulância para o local, que fica acima do Caminho dos Pretos. Pouco depois de chagados ao local, foram pedidos reforços, nomeadamente EMIR e mais elementos de apoio.