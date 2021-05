Jornais destacam aumento das rendas e corrida dos jovens às Forças Armadas

Correio da Manhã:

- "Casal asfixia amante com lixívia: Assassinos queriam evitar mudança do testamento"

- "Tomás parte ao colo dos pais"

- "Dividas milionárias: Conheça o império imobiliário de Vieira que arruinou o Novo Banco"

- "Processo do Benfica: Perdão a Rui Pinto nas mãos do Tribunal da Relação"

- "Guimarães: Dois amigos morrem após noite de convívio"

- "Portugal sem mortes relacionados com a vacinação"

- "Dragão quer adiar festa do leão"

- "Sporting: Plantel unido por Pote e Rúben"

- "João Rodrigues: Algarvio vence volta ao Algarve"

- "Clientes castigados: Bancos carregam em mudanças de comissões"

- "Violência doméstica: Põe mulher nua na rua na noite de núpcias"

- "Discorda de Costa: Seguro regressa e critica política europeia"

Público:

- "Ciclo de descida das rendas está a chegar ao fim por falta de casas"

- "Uma cidade de cana e palha: 70 mil deslocados de Cabo Delgado à espera"

- "Caso João Galamba: RTP denuncia atentado à liberdade de informação"

- "Covid-19: Quarentena para quem chega a Portugal já não é obrigação"

- "Europa: Seguro acusa líderes de 'trocar valores por conveniências'"

- "Quebra de patentes: Espanha mais perto dos EUA nas vacinas anticovid"

- "Teatro: Monica Bellucci traz Maria Callas ao Festival de Almada"

- "Jogos de Inverno: Uma vaga olímpica no esqui aberta a partir do Alentejo"

Diário de Notícias:

- "Diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT): 'Impacto da pandemia no mundo do trabalho é quatro vezes maior do que foi em 2008 com a crise financeira'"

- "Costa e Rio, um percurso a dois: de aliança em aliança até à rutura final"

- "Opinião: Augusto Santos Silva: O caminho com a Índia"

- "Tráfico Humano: Centenas de vítimas de transação, mas faltam provas para condenar"

- "Germano Almeida: 'O grande duelo EUA vs China está para durar e não muda de Trump para Biden'"

- "Luis Corte Real: 'Portugal tem falta de heróis populares'"

- "Torre Vasco da Gama: Subir ao edifício mais alto da capital (e do país) num minuto"

Jornal de Notícias:

- "Crise e desemprego empurram jovens para as Forças Armadas"

- "Inclusão e esperança da Maia"

- "Nova lei exige curso e exame a quem trabalha com explosivos e pirotecnia"

- "Autoestradas: A25 ganha campeonato dos descontos"

- "SNS24: Linguagem gestual garante atendimento aos surdos"

- "Guimarães: Acidentes causam dois mortos e 11 feridos"

- "Vistos: Resolvidos processos pendentes de 220 mil imigrantes"

- "FC Porto: Portistas desejam adiar festa leonina frente a um Farense aflito"

- "Fortuna: Melinda e Bill Gates no topo da lista dos divórcios milionários"

Inevitável:

- "Sporting quase campeão: Câmara e clube já têm os festejos preparados"

- "E tudo a loucura levou"

- "Escola Secundária de Ponte de Sor: Tentativa de violação, alunos com navalhas e agressões a estudantes"

- "O estrume de João Galamba poderá ser tóxico"

- "Costa: Projeto europeu sempre exigiu 'muita persistência e criatividade'"

- "Tribunal considera ilegal obrigação de isolamento profilático"

- "Não nos caiu um foguetão sobre a cabeça, mas o espaço está cheio de lixo"

- "Finanças pessoais: Cuidado com os cartões de crédito"

Negócios:

- "Justiça valida venda de feudo dos Espírito Santo a espanhóis"

- "Hidrogénio verde chega às 'bombas' em 2022"

- "Teletrabalho: Propostas em debate aplicam-se à Função Pública"

- "Fisco volta a recusar isenção de IVA às consultas de psicologia"

- "Casa ou hotel, o que escolher em tempo de pandemia"

- "FC Porto arranca com emissão de 35 milhões e oferece juro de 4,75%"

- "Novo Banco: Luís Filipe Vieira ouvido sem auditoria à Promovalor"

Record:

- "Leão faz mira a Mané e Esgaio: Amorim quer que um deles volte a Alvalade"

- "Benfica: A hora de Ramos"

- "Caso Novo Banco: Vieira presta hoje contas no parlamento"

- "FC Porto: Marega no Al Hilal"

- "FC Porto-Farense: Sérgio exige pressão sobre o líder"

- "Gil Vicente-SP Braga (1-1): Sonho da Champions acabou"

O Jogo:

- "FC Porto: Adeus passou a oficial: Al Hilal anunciou contratação de Marega para a nova temporada"

- "Volta ao Algarve: Rodrigues histórico"

- "Gil Vicente-Braga (1-1): A baliza assustou Sporar (e Fujimoto)"

- "Sporting: Varandas rebenta a média"

- "Benfica: No meio-campo só escapa Weigl"

A Bola:

- "Há 19 anos era assim... o que mudou desde o último título do Sporting"

- "Benfica: Rúben Dias rende mais Euro3,6 milhões"

- "Vieira hoje no parlamento com direito a manifestação"

- "FC Porto: Elis entra nos planos para 2021/2022"

- "Marega assina pelo Al Hilal por 5Euro M/ano"

- "Champions: Dragão pode receber final inglesa"

- "Grécia: 'Nunca estive em guerra com o Sporting', Bruma"