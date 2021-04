Sismo de magnitude 2.6 registado de madrugada junto às Desertas

Precisamente um mês depois do último sismo ocorrido na ‘área’ da Madeira, esta madrugada, pelas 02h15, a rede de sismógrafos do IPMA registou um abalo de magnitude 2.6 na escala de Richter a sueste das Desertas – cerca de 50 quilómetros do Funchal - e com epicentro a 10 quilómetros de profundidade.

O último sismo registado na denominada Região da Madeira ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 23, localizado junto à costa de Marrocos – cerca de 65.0 quilómetros do Funchal. Teve magnitude 4.0 (Richter) e ocorreu a uma profundidade de 32 quilómetros.

Relativamente próximo do arquipélago da Madeira, o último abalo ocorreu faz hoje um mês, nas proximidades da Selvagem Pequena, com magnitude 2.6 (Richter).