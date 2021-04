Aposta na promoção da saúde oral no concelho de Machico gerou 8 mil consultas

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a aposta do Governo Regional na promoção da saúde oral no concelho de Machico, em particular nas faixas etárias mais jovens e mais idosas da população.

Numa deslocação ao Centro de Saúde de Machico, com o objectivo de dar a conhecer à população o serviço de saúde oral disponibilizado aos utentes com idades até aos 18 anos, grávidas e aos utentes maiores de 65 anos, a deputada Cláudia Gomes disse que, desde a abertura deste serviço em Machico, que está, actualmente, disponível através de dois médicos dentistas, já foram efectuadas cerca de 8 mil consultas, com um “grau de satisfação muito positivo”, sendo este um “sinal de que a estratégia do Governo Regional nesta área da saúde oral é uma aposta ganha”.