Miguel Silva Gouveia "governou sozinho", afirma Raquel Coelho

Raquel Coelho, do PTP, estranha que este último ano a Câmara Municipal do Funchal "tenha sido uma câmara de um homem só".

A deputada municipal diz que o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, "governou sozinho". "Foi quase como se assistíssemos aos vereadores a despir as suas camisolas, a despirem-se das suas funções. Não admira que da equipa inicial, só Miguel Silva Gouveia fique para disputar o segundo mandato", referiu.

As declarações de Raquel Coelho forma proferidas na sessão solene da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, que se assinala este domingo.