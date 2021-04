Miguel Silva Gouveia abordou comemorações do 12 de Maio

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, esteve hoje na Escola Salesiana, na freguesia de Santa Maria Maior, onde reuniu com o Padre Marcelino para abordar a organização das celebrações do 12 de Maio, realizada pela Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

“Esta é uma cerimónia que conta com a colaboração da CMF e com o corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, e viemos dar continuidade a essa participação”, referiu Miguel Silva Gouveia.

De acordo com a nota enviada à imprensa, o autarca teve oportunidade de conhecer todo o trabalho desenvolvido do ponto de vista pedagógico e de visitar as instalações, que considerou serem “absolutamente fantásticas”, dando enfâse à forma “como têm sido adaptados os hábitos e os procedimentos neste contexto que todos conhecemos de pandemia, para que a escola possa acolher em segurança os seus alunos no início deste terceiro período.”