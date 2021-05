PS quer "mais investimento público" para combater desemprego em Santa Cruz

A candidata do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz, Mafalda Gonçalves, reivindicou hoje "mais investimento público", no sentido de "dar uma resposta cabal ao crescente número de desempregados no concelho".

Este sábado, 1.º de Maio, em declarações à comunicação social, numa conferência promovida pela concelhia do PS Santa Cruz, referiu que “o concelho de Santa Cruz tem sido dos concelhos mais fustigados ao nível do desemprego" e "onde se verificou o maior aumento de desempregados”.

Segundo a socialista, há "mais de 3 mil pessoas em situação de desemprego" em Santa Cruz. Uma situação "muito preocupante" e que, para Mafalda Gonçalves, indica que "devem existir mais e melhores medidas de apoio ao emprego”.

No seu ponto de vista, tal "não tem acontecido em Santa Cruz". “O que se tem verificado é que não existe ou não tem existido por parte do Governo Regional investimento público no concelho”, sustentou.

A candidata lembra, a propósito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que até ao momento “ainda não se ouviu uma palavra sobre Santa Cruz, nem tão pouco sabemos quanto dessa verba será aplicada no concelho”.

"É preciso que haja por parte da autarquia uma atitude mais proactiva e reivindicativa de apoios para o concelho”, concluiu.