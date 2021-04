CPCJ Santa Cruz entrega prémios de um concurso de afectos

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz implementou, na Escola do Santo Condestável da Camacha e na Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, o concurso 'Photovoice dos Afectos'. Agora, com os vencedores escolhidos, a CPCJ organiza uma cerimónia de entrega de prémios marcada para 30 de Abril.

Pelas 10h30 são os alunos do 4.º ano da Escola do Santo Condestável da Camacha que recebem os prémios e pelas 12h30 será a vez dos alunos do 5.º Ano, da escola 2º e 3º Ciclos do Caniço.

A cerimónia é presidida por representantes da CPCJ de Santa Cruz e das referidas Escolas.

A CCPJ de Santa Cruz lançou o concurso, 'Photovoice dos Afectos' em Abril, no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, para promover a empatia e contribuir para a construção da identidade da criança, através da promoção de afectos, gestos e acções de solidariedade, bem como despertar para uma reflexão activa da forma como 'sentem' e 'vêem' os afectos, para fomentar a sua aceitação como prática normal e rotineira.