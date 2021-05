Motoristas da Rodoeste e Horários do Funchal realizam plenários dias 5 e 6 de Maio

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) anunciou, este sábado, que vai levar a efeito, nos próximos dias 5 e 6 de Maio, dois plenários de trabalhadores, respetivamente na Rodoeste e na Horários do Funchal.

Em nota remetida à imprensa, o SNM explica que o primeiro plenário (a decorrer entre as 11 e as 14 horas da próxima terça-feira) servirá para discutir "questões exclusivas" aos trabalhadores da Rodoeste, nomeadamente a apresentação de um Acordo de Empresa a apresentar à Administração.

Servirá, igualmente, para "esclarecer todos os trabalhadores sobre os montantes em divida que têm direito a receber, fruto das irregularidades nos processamentos salariais ao longo dos anos".

Relativamente ao plenário de trabalhadores dos Horários do Funchal (que decorrerá na quarta-feira, das 11 às 14 horas), será abordada a questão "ainda pendente" do Subsídio de Agente Único.

O SNM revela ainda que, aproveitando "a disponibilidade demonstrada" pelo secretário regional da Economia "para mediar esta questão", enviou no passado dia 24 de Abril um pedido de reunião a Rui Barreto, com o objectivo de "poder vir a discutir a forma do pagamento dos créditos salariais devidos a estes trabalhadores".

"O SNM aguarda serenamente pela resposta da Secretaria sobre o aludido pedido", acrescenta a nota de imprensa.