Ribeira Brava investe 530 mil euros em apoios sociais

A Câmara Municipal da Ribeira Brava deliberou, na reunião de câmara de hoje, 8 de Abril, a atribuição de uma verba no valor de 250 mil euros para apoiar o associativismo e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho.

O apoio será prestado através dos respectivos protocolos de cooperação para o ano de 2021, que serão assinados na próxima segunda-feira, dia 12, às 16 horas.

O objectivo é "dotar estas entidades com meios financeiros para poderem continuar o trabalho de proximidade que têm vindo a fazer junto da população", refere a autarquia em nota de imprensa.

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, serão atribuídos 180 mil euros a 12 associações do concelho da Ribeira Brava.

No caso das IPSS’s, a autarquia vai atribuir cerca de 70 mil euros a quatro entidades que prestam apoio à população.

“A importância desta verba na vida das instituições do concelho que promovem um trabalho de proximidade e de dinamização de actividades para a população, cumprindo assim a sua missão”, sublinha o presidente Ricardo Nascimento.

O autarca salienta ainda o "esforço" da autarquia na manutenção destes apoios em plena crise pandémica, de forma a manter os projectos e as iniciativas desenvolvidas por estas entidades.

Estas verbas agora atribuídas juntam-se a outros apoios facultados este ano pela autarquia, nomeadamente à Associação de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, no valor de 180 mil euros, e às Juntas de Freguesia do concelho, em cerca de 100 mil euros.

Ao todo, são mais de 530 mil euros investidos por este município na área social.