75 mil euros para o Orçamento Participativo da Ribeira Brava

À semelhança do que aconteceu em 2019, a Câmara Municipal da Ribeira Brava vai avançar este com o Orçamento Participativo, com uma verba global de 75 mil euros. Cada projecto pode ir a um valor máximo de 25 mil euros.

"O Orçamento Participativo da Ribeira Brava corresponde ao exercício da intervenção e participação dos seus cidadãos no processo de governação e gestão autárquica, adaptando cada vez mais as políticas municipais às necessidades e expetativas da população", lê-se numa nota que a autarquia enviou para a redação.

A primeira sessão participativa está marcada para 12 de Maio, na Serra de Água. E as seguintes: a 19 de Maio, na Tabua; a 26 de Maio, em Campanário; e a 2 de Junho, na freguesia da Ribeira Brava. Estes encontros servem para discutir e apresentar propostas, assim como prestar esclarecimentos sobre o Orçamento Participativo.

Recorde-se que a requalificação do Caminho Florestal da Ameixeira, na Serra de água, assim como a colocação de equipamentos para manutenção física, na Tabua, foram reivindicações dos munícipes no anterior orçamento participativo.

Devido à actual conjuntura provocada pela pandemia, os interessados em participar devem inscrever-se, a partir desta quinta-feira, 1 de Abril, para a ronda de encontros de participação, através do endereço http://orcamentoparticipativo.cm-ribeirabrava.pt.

"De referir que as inscrições fecham uma semana antes de cada encontro por forma a garantir o espaço adequado à sua realização", lê-se na mesma nota.