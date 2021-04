400 mil euros para financiar quatro obras municipais na Ribeira Brava

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, visitou recentemente os trabalhos em curso nas quatro freguesias do concelho. Um investimento municipal em obras de proximidade, na ordem dos 400 mil euros, revela a autarquia em comunicado de imprensa.

Deste conjunto de obras que foi para o terreno em Março, fazem parte: a intervenção no Caminho do Lombo Furado e a requalificação da vereda na zona dos Moinhos, ambas na freguesia da Ribeira Brava.

Estas intervenções têm como objectivo "melhorar as acessibilidades aos terrenos agrícolas, bem como às moradias daquelas localidades, passando a oferecer mais segurança e comodidade de circulação.

No terreno estão ainda em curso a requalificação do arruamento no Sítio Pico Ferreiro e a instalação de um circuito de manutenção física, na freguesia da Tabua, um dos projecctos vencedores do Orçamento participativo 2019, que consiste na criação de um ginásio ao ar livre para a prática de exercício físico.

“É com muita satisfação que vemos cumprido os compromissos que fizemos com a população dos quatro cantos da Ribeira Brava, desde o mar à serra, desde o litoral ao interior”, frisou Ricardo Nascimento, salientando que são obras “financiadas a 100% pelo orçamento da autarquia, que vêm facilitar a mobilidade nas zonas altas do Concelho”.

Segundo o autarca, a intervenção no Sítio do Pico Ferreiro é “mais uma obra financiada pela Câmara Municipal na sua totalidade, que vem melhorar o dia-a-dia dos ribeira-bravenses”, possibilitando a entrega das compras em casa, como a garrafa do gás, e o acesso aos meios de emergência.

Quanto ao novo espaço destinado à prática de exercício físico, o projecto vai “embelezar não só aquela zona da Tabua, que estava baldia, como irá melhorar a imagem do nosso concelho”, acrescentou Ricardo Nascimento.