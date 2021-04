JS Ribeira Brava disponível para elevar ensino no concelho e na Região

A estrutura recém-eleita da JS Ribeira Brava, liderada por Ana Vale, mostrou ser parte integrante da recente campanha realizada pela estrutura regional para a gratuitidade dos manuais escolares até ao 12.º ano.

Ana Vale acredita na “relevância de se aumentar a dinamização dos vários níveis de apoio à contínua formação dos jovens” e quando fala no caso concreto da Ribeira Brava diz que seria muito importante “a possibilidade de se tornar o transporte estudantil gratuito, o alargamento na atribuição dos manuais escolares a todos os alunos do ensino básico e secundário, a simplificação na atribuição de bolsas de estudo e o aumento do seu valor e o incremento significativo no apoio e reconhecimento a novos empreendedorismos estudantis”.

A líder da estrutura relembra a máxima de que o estudante é o “pilar da sociedade contemporânea democrática”. Por isso, considera que “há que criar as condições para que nenhum jovem fique para trás devido às demais carências socioeconómicas e para que possa alcançar os objectivos profissionais e pessoais que tanto almeja”.

Para finalizar, Ana Vale parabeniza todos os concelhos socialistas na Região, que no seu entender “são um exemplo de luta e persistência na luta por educação gratuita mesmo com as dificuldades financeiras que afectam todos os sectores”.