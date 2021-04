Missão Continente oferece cabazes de Páscoa a Instituição na Ribeira Brava

No âmbito da Feira da Páscoa que decorre em todas as lojas Continente, até 4 de Abril, a Missão Continente doou cabazes ao Centro Social e Paroquial Santíssima Trindade da Tabua, na Ribeira Brava, revela o grupo em comunicado de imprensa.

Os bens angariados foram entregues à instituição, para que distribuam aos seus mais de 60 utentes, entre crianças, jovens e idosos, contribuindo para "uma época festiva mais doce".

O Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede ao Sítio da Praia, na freguesia de Tabua, ao qual pertencem o Lar Intergeracional da Santíssima Trindade da Tabua, com a valência sénior e a valência infantil e juvenil, e o Centro de Acolhimento Temporário Gracinda Tito.

Esta instituição é também apoiada pela loja Continente Modelo Ribeira Brava Centro, com a doação de excedentes alimentares.

Desde o início da pandemia que a Missão Continente continua a receber e responder a inúmeros pedidos de ajuda, através da doação de bens alimentares e de higiene a milhares de entidades que incluem hospitais, autarquias, instituições de solidariedade e muito mais, destinados a pessoas em situação vulnerável e aos profissionais de saúde e segurança que continuam na linha da frente.

Além dos apoios locais e nacionais que continua a prestar, através das campanhas ‘Nunca Desistir’ e ‘Todos Por Todos’, a Missão Continente distribuiu cerca de 2 milhões de euros em bens alimentares a mais de meio milhão de portugueses.

De referir ainda que todas as lojas Continente apoiam diariamente mais de mil instituições de apoio social e associações de bem estar animal em todo o país.