Projecto 'Escola EDUCAmedia' premeia escolas por boas práticas na educação para os media

Amanhã, 9 de Abril, serão entregues as certificações do Projecto “Escola EDUCAmedia”, que premeia os estabelecimentos de ensino pelas boas práticas na educação para os media.

"A certificação ‘Escola EDUCAmedia’ é atribuída por ano lectivo e reconhece determinado estabelecimento de ensino como dinamizador de boas práticas, alicerçadas na capacidade crítica e na criatividade, focadas na estimulação dos alunos para a descodificação de discursos mediáticos, e de uma educação para os media e de uma produção audiovisual consciente, criativa e de qualidade", explica a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia em comunicado de imprensa.

Há quatro níveis de certificação, de A a D, sendo o nível A o máximo reconhecido com Certificado e Selo de Excelência.

A cerimónia de entrega dos certificados terá lugar, amanhã (dia 9 de Abril), pelas 11h30m, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, e contará com a presença do secretário Jorge Carvalho.

Na ocasião serão igualmente atribuídos diplomas aos vencedores do concurso #curtaemcasa, lançado pelo Projecto Madeira Curtas (operacionalizado pela Direcção Regional de Educação, através do Programa Educamedia) que promoveu a produção de conteúdos em formato de vídeo e a exploração de temáticas da actualidade.