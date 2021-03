Prémios 'Selo de Escola eTwinning 2021– 2022' atribuídos a cinco escolas da Região

O eTwinning faz parte do Erasmus+, programa europeu para a Educação, Formação, Juventude e Desporto, contando com o envolvimento de 43 países.

Em Portugal, a Organização Nacional de Apoio do eTwinning está integrada na Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) da Direcção-Geral da Educação (DGE) em parceria com a Direcção Regional de Educação (DRE).

O eTwinning, enquanto estratégia de desenvolvimento e modernização da escola, aposta no desenvolvimento da flexibilização curricular, da qualidade e internacionalização assim como na criação de redes de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, com recurso às Tecnologias da Informação e da Comunicação, de forma a desenvolver o espírito de cidadania europeia.

O prémio 'Selo de Escola eTwinning' distingue as escolas que se destacaram em práticas digitais e de eSafety, abordagens pedagógicas inovadoras e criativas, promoção do desenvolvimento profissional contínuo dos professores e promoção de práticas de aprendizagem colaborativas entre os professores e os alunos.

Das 2935 escolas distinguidas com o Selo Escola eTwinning 2021-2022, nos 43 países que integram a comunidade eTwinning, cino são da Região, nomeadamente: Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos dos Louros; Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e Escola Secundária de Francisco Franco.

Este prémio representa o reconhecimento do êxito alcançado pelas equipas eTwinning destas escolas.