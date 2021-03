Como manter os nossos filhos seguros na escola contra a COVID-19?

Durante a pandemia, vimos o mundo dos nossos miúdos ficar virado do avesso, quando foram mandados para casa, estudar pela internet. Embora o mundo de muitos pais também tenha ficado virado ao contrário, as nossas crianças e adolescentes sofreram com esta situação, assim como todos os professores, que tiveram pouco tempo para alterar métodos de ensino de uma vida. Foi uma nova realidade, adaptada à pandemia que está a assolar o mundo. Contudo, foi a decisão mais acertada a tomar, tendo em conta o risco elevado de contágio da COVID-19.

Agora, em abril, as portas das escolas para alunos do 3º ciclo e ensino secundário vão abrir-se novamente, mas temos que garantir que os nossos filhos se mantêm seguros. Neste artigo, damos algumas dicas que podem ajudar, mas desengane-se se pensa que o trabalho principal recai sobre o meio escolar. Considere, sim, que as instituições de ensino vão continuar a alterar infraestruturas, métodos de circulação e medidas de higiene para proteger os seus profissionais, e principalmente os seus alunos. Contudo, é um trabalho magnânimo que não recai só sobre as entidades escolares – é da responsabilidade de todos!

1 – A aprendizagem sobre o vírus SARS-CoV-2, a sua importância e medidas de segurança, começa em casa.

Transmita aos seus filhos toda a informação necessária para que estes se mantenham em segurança. Lembre-se que os nossos filhos são o reflexo da educação que lhes damos e essa educação vai prepará-los para o mundo, mas principalmente para o futuro. Transmita-lhes a importância que as medidas de segurança têm, o quão importante é a lavagem das mãos e o uso correto da máscara, assim como o distanciamento social. Só reforçando a importância destas medidas e tendo a certeza que o seu filho é consciente sobre o assunto e percebe a gravidade do mesmo é que conseguirá manter o seu filho seguro. É deveras preocupante o número de pessoas que, após um ano de pandemia, continua a negligenciar as medidas básicas de segurança perante o cenário pandémico em que vivemos. O trabalho principal começa consigo!

2 – Conheça o Plano de Contingência da escola.

Todas as instituições escolares têm um plano de contingência constantemente atualizado, específico para cada agrupamento de escolas ou para escolas não agrupadas. Contém procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19, as principais medidas de limpeza e higienização de espaços singulares e coletivos, discernir sistemas de orientação relativamente à circulação de alunos, entre outras indicações pertinentes. Previamente divulgado a todos os profissionais (docentes e não docentes), alunos e pais, este Plano é do conhecimento público, pelo que poderá encontrá-lo facilmente no website da escola ou então solicite-o na Secretaria da escola. Saiba qual o passo seguinte a tomar caso haja um caso positivo na escola. Fale com o seu filho e sublinhe a importância do reconhecimento de sintomas. Não está só a proteger o seu filho e a sua família, mas também a proteger os filhos dos outros e respetivos agregados familiares.

3 – Não negligencie a informação prestada pelas Autoridades de Saúde.

A saturação relativa à pandemia já atingiu o seu expoente máximo há muito tempo, para todos nós. Não obstante, há ainda muitas pessoas que teimam em não cumprir as regras, em sabotar o sistema, em aprovar teorias da conspiração. Temos que ter consciência que há muita informação a circular e que nem toda a informação é verídica. Informe-se e cumpra as medidas de higiene. Dê o melhor exemplo aos seus filhos, transmita-lhes diretrizes reais, concretas e conscientes. Tenha presente que, por um acaso do destino ou da nossa negligência, podemos estar a por em risco a nossa família e as famílias dos outros.

4 – Dê ao seu filho as armas certas contra a pandemia.

Provavelmente já deu este passo na sua casa. Mas nunca é demais relembrar! Confirme que o seu filho tem máscaras seguras e certificadas. Confirme as caixas de máscaras que adquire e procure o selo de certificação. Confira que entrega ao seu filho um frasco de álcool gel com 70% de teor alcoólico para a higienização das mãos e toalhitas desinfetantes para as superfícies. Habitue a sua criança ao novo método de higienização e certifique-se que ao se sentar no seu lugar, desinfeta o tampo da mesa antes de começar. Incentivamos os trabalhadores das empresas a tornar esta ação num hábito, pelo que também devemos incentivar as crianças ao mesmo, principalmente porque em algumas escolas não há lugares marcados. Fale com o seu filho sobre a importância destes temas, porque este inimigo é invisível.

