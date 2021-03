Açores com investimento de 60 milhões de euros em obras públicas

A secretária regional das Obras Públicas do Governo dos Açores, Ana Carvalho, afirmou hoje que a região pretende executar cerca de 60 milhões de euros em obras públicas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"No âmbito do PRR, a secretaria das Obras Públicas e Comunicações prevê executar ações relacionados com diversos circuitos logísticos terrestres, num investimento global de aproximadamente 60 milhões de euros, cuja execução deverá estar concluída em dezembro de 2025", afirmou.

A governante falava hoje na Assembleia Legislativa dos Açores, na cidade da Horta, na ilha do Faial, onde foi ouvida na Comissão de Política Geral a propósito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Ana Carvalho realçou, contudo, que os investimentos previstos no PRR estão pendentes da aprovação daquele documento a nível nacional.

Questionada pelo deputado do PSD Bruno Belo a propósito da variante Furnas -- Povoação, em São Miguel, Ana Carvalho avançou existir um "pequeno grande problema" no arranque da obra, porque "não foram feitas as expropriações" de alguns terrenos.

O deputado do PS João Vasco Costa questionou a finalidade dos 12 mil euros destinados a Santa Maria, tendo a secretária regional avançado que a verba se destina ao projeto de alargamento da via de acesso à Maia.

O deputado do Chega Carlos Furtado interrogou a governante sobre se o atual executivo açoriano pretende "cumprir integralmente a carta de obras públicas" do anterior Governo regional, liderado pelo PS.

Em resposta, Ana Carvalho disse que o atual executivo ainda "não tem carta de obras públicas", estando a planificar os projetos que constavam da carta anterior.

"A carta das obras públicas é uma carta de autoria do Governo anterior, o atual Governo não tem carta de obras públicas, portanto vai fazer o planeamento consoante as necessidades", apontou.

Começaram hoje na cidade da Horta as audições aos membros do Governo Regional no âmbito do Plano e Orçamento da região para 2021.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.

O atual Governo Regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, é de coligação PSD/CDS/PPM, contando ainda com o apoio parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal.